В города ОРЛО вернулась вода

13.01.2018 22:10

Специалисты предприятия "Лугансквода" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) сообщили, что восстановили в прежнем объеме водоснабжение Стаханова, Красного Луча, Антрацита, Петровского и Перевальска.



Ранее стало известно, что в указанные города была прекращена или значительно сокращена подача воды с 21:00 11 января в связи с аварийной ситуацией на насосной станции 4-го подъема Западной фильтровальной станции (ЗФС).



Сегодня представители "Лугансквода" завершили выполнение ремонтных работ на насосной станции 4-го подъема ЗФС и выполнили весь комплекс ремонтных и технологических работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм "4-й подъем город Алчевск – 5-й подъем город Петровское".



Таким образом, было полностью восстановлено водоснабжение потребителей "обезвоженных" городов.