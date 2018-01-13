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Архив - Луганская область

В города ОРЛО вернулась вода

13.01.2018 22:10
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В города ОРЛО вернулась вода

Специалисты предприятия "Лугансквода" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) сообщили, что восстановили в прежнем объеме водоснабжение Стаханова, Красного Луча, Антрацита, Петровского и Перевальска.

Ранее стало известно, что в указанные города была прекращена или значительно сокращена подача воды с 21:00 11 января в связи с аварийной ситуацией на насосной станции 4-го подъема Западной фильтровальной станции (ЗФС).

Сегодня представители "Лугансквода" завершили выполнение ремонтных работ на насосной станции 4-го подъема ЗФС и выполнили весь комплекс ремонтных и технологических работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм "4-й подъем город Алчевск – 5-й подъем город Петровское".

Таким образом, было полностью восстановлено водоснабжение потребителей "обезвоженных" городов.



Теги: Донбасс, вода, авария, ЛНР, ОРЛО
 
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