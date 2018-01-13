В Луганской области резко выросло число взрывов

13.01.2018 11:36

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 января), на Луганщине зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня.



В частности, наблюдатели зафиксировали 42 взрыва, тогда как в предыдущий отчетный период их было всего 4.



Так, в первой половине дня 11 января, находясь в подконтрольном "ЛНР" пгт Малониколаевка (36 км к юго‑западу от Луганска), наблюдатели слышали 20 взрывов в 5–8 км к северу, которые, по их оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой.