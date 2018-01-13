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В Луганской области резко выросло число взрывов
13.01.2018 11:36
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 января), на Луганщине зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня.
В частности, наблюдатели зафиксировали 42 взрыва, тогда как в предыдущий отчетный период их было всего 4.
Так, в первой половине дня 11 января, находясь в подконтрольном "ЛНР" пгт Малониколаевка (36 км к юго‑западу от Луганска), наблюдатели слышали 20 взрывов в 5–8 км к северу, которые, по их оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
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