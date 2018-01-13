Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганской области резко выросло число взрывов

13.01.2018 11:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганской области резко выросло число взрывов

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 января), на Луганщине зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

В частности, наблюдатели зафиксировали 42 взрыва, тогда как в предыдущий отчетный период их было всего 4.

Так, в первой половине дня 11 января, находясь в подконтрольном "ЛНР" пгт Малониколаевка (36 км к юго‑западу от Луганска), наблюдатели слышали 20 взрывов в 5–8 км к северу, которые, по их оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх