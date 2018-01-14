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Архив - Луганская область

Члены "ЛНР" взялись за бревна

14.01.2018 14:42
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Члены "ЛНР" взялись за бревна

В неподконтрольных правительству районах Луганщины представители патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили строительные работы, проводимые захватчиками.

"Примерно 10 невооруженных членов "ЛНР" разгружали бревна с грузовика военного типа недалеко от позиций военного типа (зафиксированных впервые) примерно в 300 м к западу от с. Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска)", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 13 января.



Теги: Донбасс, грузовик, ЛНР, СММ ОБСЕ
 
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