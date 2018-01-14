Члены "ЛНР" взялись за бревна

14.01.2018 14:42

В неподконтрольных правительству районах Луганщины представители патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили строительные работы, проводимые захватчиками.



"Примерно 10 невооруженных членов "ЛНР" разгружали бревна с грузовика военного типа недалеко от позиций военного типа (зафиксированных впервые) примерно в 300 м к западу от с. Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска)", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 13 января.