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Члены "ЛНР" взялись за бревна
14.01.2018 14:42
В неподконтрольных правительству районах Луганщины представители патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили строительные работы, проводимые захватчиками.
"Примерно 10 невооруженных членов "ЛНР" разгружали бревна с грузовика военного типа недалеко от позиций военного типа (зафиксированных впервые) примерно в 300 м к западу от с. Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска)", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 13 января.
Теги: Донбасс, грузовик, ЛНР, СММ ОБСЕ
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