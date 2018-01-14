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Архив - Луганская область

Две женщины и пустое помещение: СММ ОБСЕ побывала у попранной границы между Украиной и Россией

14.01.2018 15:24
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Две женщины и пустое помещение: СММ ОБСЕ побывала у попранной границы между Украиной и Россией

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), наблюдатели посетили на Донбассе один приграничный район, который не контролируется правительством Украины.

В течение 1 часа наблюдения на пункте пропуска вблизи с. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) команда СММ снова отметила, что помещение, где ранее находился пост Государственной пограничной службы Украины, было пустым.

Наблюдатели видели, как из Украины вышла одна женщина (в возрасте примерно 65 лет), а также разговаривали с женщиной (в возрасте примерно 60 лет), которая приехала на автомобиле (с украинскими номерными знаками) и сказала членам патруля СММ, что она планирует пройти через границу и через 3-4 часа вернуться в Украину.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, Луганская область, СММ ОБСЕ
 
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