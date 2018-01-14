Появились новые данные о разминировании Луганщины

14.01.2018 09:10

За прошедшие сутки, 13 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,72 га территории в подконтрольной части Луганской области.



Проверки проводились в Новоайдарском районе и в пгг. Станица Луганская. Было обнаружено и изъято 30 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 6 артиллерийских снарядов, 2 минометные мины и 22 единицы других взрывоопасных предметов, сообщает сайт спасателей Луганщины.