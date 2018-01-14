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Архив - Луганская область

С фронтовой Луганщины пришли отличные новости

14.01.2018 07:56
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С фронтовой Луганщины пришли отличные новости

За минувшие сутки в Луганской области не зафиксировано ни одного обстрела вдоль всей линии разграничения.

Как отмечает Луганская областная государственная администрация, противник придерживался решение об установлении перемирия, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в декабре минувшего года.

Напомним, что вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.



Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, обстрелы, фронт
 
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