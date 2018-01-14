С фронтовой Луганщины пришли отличные новости

14.01.2018 07:56

За минувшие сутки в Луганской области не зафиксировано ни одного обстрела вдоль всей линии разграничения.



Как отмечает Луганская областная государственная администрация, противник придерживался решение об установлении перемирия, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в декабре минувшего года.



Напомним, что вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.