Последние новости раздела
- Политолог пояснил, почему Путин не возьмет Донбасс11:08
- Донбасс продолжают активно минировать10:51
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление10:06
- У линии разграничения снизилась нагрузка09:42
- Появились новые данные о разминировании Луганщины09:10
- Что предлагают и чем угрожают законопроекты о коллаборационизме на Донбассе08:53
- Опасная Украина: Тымчук пояснил - что к чему08:28
- В Северодонецке достали женщину из пламени08:06
- С фронтовой Луганщины пришли отличные новости07:56
- В Луганске произошло серьезное ДТП07:52
В Луганске произошло серьезное ДТП
14.01.2018 07:52
В оккупированном Луганске водитель л/автомобиля ВАЗ 21111 не справился с управлением и совершил столкновение с деревом.
По данным местных "спасателей", в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель 1975 г.р. и двое пассажиров 1979 1980 гг.р. Водитель и один из пассажиров в тяжелом состоянии, а второй пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу.
Теги: Донбасс, Луганск, ДТП, ЛНР
Читайте также:
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого
- Донбасский мажор сбил девушку насмерть, оставил парня инвалидом и получил условный срок (ВИДЕО)
- В Луганске - новый переворот
- Луганские чиновники в растерянности смотрят на перевёрнутую маршрутку (ВИДЕО)
- Студенты считают, что прокурор прикрывает убийцу-мажора (ФОТО + ВИДЕО)
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли 11:23
- Политолог пояснил, почему Путин не возьмет Донбасс11:08
- Донбасс продолжают активно минировать10:51
- В Краматорске расстреляли человека10:41
- Украинские воины на юге Донетчины рассказали правду о "перемирии": появилось видео10:27
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление10:06
- Сегодня легче всего проехать через КПВВ "Новотроицкое"09:50
- У линии разграничения снизилась нагрузка09:42
- Ходаковский из "ДНР" резко ответил на крымские предложения Путина Украине09:23
- Появились новые данные о разминировании Луганщины09:10
- Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли 11:23
- Политолог пояснил, почему Путин не возьмет Донбасс11:08
- Донбасс продолжают активно минировать10:51
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 января10:45
- В Краматорске расстреляли человека10:41
- Украинские воины на юге Донетчины рассказали правду о "перемирии": появилось видео10:27
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление10:06
- Сегодня легче всего проехать через КПВВ "Новотроицкое"09:50
- У линии разграничения снизилась нагрузка09:42
- Ходаковский из "ДНР" резко ответил на крымские предложения Путина Украине09:23
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО