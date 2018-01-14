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Архив - Луганская область

В Луганске произошло серьезное ДТП

14.01.2018 07:52
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В Луганске произошло серьезное ДТП

В оккупированном Луганске водитель л/автомобиля ВАЗ 21111 не справился с управлением и совершил столкновение с деревом.

По данным местных "спасателей", в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель 1975 г.р. и двое пассажиров 1979 1980 гг.р. Водитель и один из пассажиров в тяжелом состоянии, а второй пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу.



Теги: Донбасс, Луганск, ДТП, ЛНР
 
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