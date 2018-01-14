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В Щедрый Вечер пылала Луганщина

14.01.2018 12:17
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В Щедрый Вечер пылала Луганщина

Минувшим вечером, 13 января, когда праздновался Щедрый Вечер и Старый Новый год, в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Станично-Луганский район, село Ольховое.

Получив вызов около восьми вечера, к месту вызова направили отделение дежурного караула Государственной пожарно-спасательной части №24 в составе пяти человек на пожарной автоцистерне.

Пожар был локализован в 20:33, ликвидирован в 00:12.

К тому времени огнем был значительно поврежден жилой дом, уничтожена крыша дома на площади около 40 кв.м., домашние вещи, мебель, деревянные окна.

Наиболее вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
 
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