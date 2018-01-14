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Архив - Луганская область

В Северодонецке достали женщину из пламени

14.01.2018 08:06
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В Северодонецке достали женщину из пламени

Северодонецкие спасатели обнаружили во время тушения пожара пострадавшую женщину.

13 января в 13:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: г.. Северодонецк (подконтрольная часть Луганщины), ул. Федоренко.

К месту вызова было направлено отделение дежурного караула на пожарной автоцистерне в составе пяти человек. Как выяснилось, огонь охватил частную квартиру на первом этаже.

Во время тушения пожара в квартире была обнаружена пострадавшая – пожилая женщина. Ее эвакуировали на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.

Пожар, причины возникновения которого выясняются, был локализован в 13:30, а ликвидирован в 13:40.



Теги: Донбасс, Северодонецк, пожар, спасатели
 
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