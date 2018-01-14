В Северодонецке достали женщину из пламени

14.01.2018 08:06

Северодонецкие спасатели обнаружили во время тушения пожара пострадавшую женщину.



13 января в 13:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: г.. Северодонецк (подконтрольная часть Луганщины), ул. Федоренко.



К месту вызова было направлено отделение дежурного караула на пожарной автоцистерне в составе пяти человек. Как выяснилось, огонь охватил частную квартиру на первом этаже.



Во время тушения пожара в квартире была обнаружена пострадавшая – пожилая женщина. Ее эвакуировали на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.



Пожар, причины возникновения которого выясняются, был локализован в 13:30, а ликвидирован в 13:40.