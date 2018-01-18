Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)

18.01.2018 18:57

В Луганской области определены 20 площадок отстоя транзитного большегрузного автотранспорта, автобусов междугородного сообщения и легковых авто, которыми смогут воспользоваться водители в случае ухудшения погодных условий. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Как заверяют в полиции, водители, оказавшиеся в затруднительной ситуации, могут рассчитывать на помощь полицейских и спасателей, и переждать непогоду на одной из стоянок.

На автодороге Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк определены такие площадки:

2 км + 400 м слева, г. Старобельск (пункт питания);

18 км + 724 м слева, на границе Старобельского и Новоайдарского районов;

40 км +780 м справа, с. Новоайдар (АЗС)

41 км + 150 м справа, с. Новоайдар;

60 км + 921 м слева, граница Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

На автодороге Н-21 Чугуев – Меловое следующие места стоянок:

143 км + 625 м слева, г. Сватово;

158 км + 150 м слева, Сватовский район;

165 км + 750 м слева, с. Мостики, Сватовский район (кафе);

180 км + 30 м слева, с. Калмыковка, Старобельский район;

201 км + 800 м справа, г. Старобельск;

229 км слева, с. Евсуг, Беловодский район;

254 км + 300 м справа, с. Беловодск (пункт питания);

297 км + 100 м справа, с. Меловое.

На автодороге Р-22 КПП «Красная Таловка» – Луганск:

0 км + 200 м слева, КПП (пункт питания);

34 км + 300 м справа, с. Н. Ольховое, Станично-Луганский район (магазин);

40 км + 950 м слева, с. Макарово, Станично-Луганский район (АЗС, магазин).

На автодороге Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово Лисичанск – Луганск:

24 км + 500 м справа, с. Троицкое;

64 км + 90 м справа, с. Нижняя Дуванка, Троицкий район (кафе);

132 км + 200 м справа., г. Кременная;

187 км + 900 м справа, с. Тошковское, Попаснянский район.

«На стоянках или местах отстоя транспорта вам обязательно окажут помощь, в которой вы нуждаетесь», – отмечается в сообщении.

Источник Донецкие новости