Полиция прикрыла «лавочку», 3 года оформлявшую украинские пенсии жителям Луганска

18.01.2018 10:49

В Луганской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая помогла псевдопереселенцам получать украинские пенсии

Об этом, как передают «Донбасс. Комментарии», сообщает пресс-служба МВД Украины.

Правоохранители установили, что преступную схему организовали должностные лица районных управлений социальной защиты населения и пенсионного фонда. К своей деятельности привлекли и местного предпринимателя.

За определенное вознаграждение злоумышленники выдавали гражданам справки о взятии их на учет в качестве внутренне перемещенного лица, что давало им возможность получать пенсии.

По информации полиции, услугами дельцов успели воспользоваться около 3 тыс. жителей Донбасса.

В течение трех лет по указанной схеме злоумышленники получили от них более 9 млн. грн.

16 января оперативники управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции под процессуальным руководством Луганской местной прокуратуры №2 задержали фигурантов дела.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали «Донбасс. Комментарии», в случае принятия Верховной Радой законопроекта № 6692 чиновники не смогут зарабатывать на жителях Донбасса подобным образом.

Проект закона, в частности, предусматривает, что пенсионерам с неподконтрольной территории для получения своих пенсий не придется регистрироваться в качестве переселенцев (и пересекать линию разграничения каждые 60 дней). Достаточно будет стать на учет в пенсионном фонде на подконтрольной территории и получать пенсию в том же «Ощадбанке» на подконтрольной власти территории.