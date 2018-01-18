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Полиция прикрыла «лавочку», 3 года оформлявшую украинские пенсии жителям Луганска

18.01.2018 10:49
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Полиция прикрыла «лавочку», 3 года оформлявшую украинские пенсии жителям Луганска

В Луганской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая помогла псевдопереселенцам получать украинские пенсии
Об этом, как передают «Донбасс. Комментарии», сообщает пресс-служба МВД Украины.
Правоохранители установили, что преступную схему организовали должностные лица районных управлений социальной защиты населения и пенсионного фонда. К своей деятельности привлекли и местного предпринимателя.
За определенное вознаграждение злоумышленники выдавали гражданам справки о взятии их на учет в качестве внутренне перемещенного лица, что давало им возможность получать пенсии.
По информации полиции, услугами дельцов успели воспользоваться около 3 тыс. жителей Донбасса.
В течение трех лет по указанной схеме злоумышленники получили от них более 9 млн. грн.
16 января оперативники управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции под процессуальным руководством Луганской местной прокуратуры №2 задержали фигурантов дела.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщали «Донбасс. Комментарии», в случае принятия Верховной Радой законопроекта № 6692 чиновники не смогут зарабатывать на жителях Донбасса подобным образом.
Проект закона, в частности, предусматривает, что пенсионерам с неподконтрольной территории для получения своих пенсий не придется регистрироваться в качестве переселенцев (и пересекать линию разграничения каждые 60 дней). Достаточно будет стать на учет в пенсионном фонде на подконтрольной территории и получать пенсию в том же «Ощадбанке» на подконтрольной власти территории.



Теги: Донбасс, Луганск, оформление, пенсии
 
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