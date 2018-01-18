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"Зато" освобожденные от хун***ы": снимок с замерзающей на остановке пенсионеркой из оккупированного Луганска поразил соцсети
Самыми злостными нарушителями комендантского часа в оккупированном Луганске стали… люди без определенного места жительства, некоторые из них постоянно живут на заброшенных трамвайных остановках: трамвайное сообщение прекратилось в городе с 2014 года. Ситуация вокруг одной пожилой женщины стала поводом для дискуссии в одной из луганских групп в Facebook, где была опубликована и фотография старушки, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что в Луганске за последнюю неделю резко похолодало, а снегопад 17 января и вовсе принес в оккупированный город настоящую зиму. Героиня обсуждений спит прямо на лавочке под навесом бывшей остановки в самом центре Луганска на Красной площади. Рядом на асфальте несколько сумок ее скромных пожиток.
Когда пенсионерка хочет спать, она просто ложится на лавку и накрывается какой-то большой тряпкой, заменяющей ей одеяло. Выживает она благодаря тому, что ее кормят неравнодушные луганчане, покупающие ей хлеб и булочки из рядом расположенного киоска. "В Луганске на остановке "Красная площадь живет бабушка, можно ли ей помочь, судя по всему, одинокая, но чисто одета. Люди ей дают покушать. Сильные морозы она может не выдержать", – сказано в подписи к фото.
В комментариях другие пользователи соцсети писали, что в "ЛНР" значительно ухудшилась ситуация с социальной защитой населения, стало больше бездомных, из которых немало имеют заметные признаки психических расстройств. Луганчане отмечали при этом, что на бомжей не обращает внимания даже фейковая "полиция ЛНР", притом, что данная категория людей - явные нарушители комендантского часа, находящиеся на улице после 23:00.
"Их таких несколько, в течении года вижу периодически ночующих их на остановках. Наверное нет у нас социальной службы. Самое интересное что по идее у нас есть комендатура, плюс комендантский час, и они должны были озаботиться бомжами которые проживают на остановках и куда-то их определить, но ничего не изменилось, всем плевать", – пишут луганчане. "Она же замерзнет, по ночам минус 15", "Ей наверное жить негде, я езжу на работу, и вижу ее то на лавочке спящей, то ходящей по парку", "Дожились, а потом будут крайних искать, когда женщина окоченеет в такие холода", "Зато "свободные" и освобожденные от "хунты". "ЛНР" – еще то дно, съездите на автовокзал вечером, там таких как эта бабушка – уйма.
Еще и вонючие и пьяные", - комментируют снимок с бездомной жители оккупированного Луганска. "Просто местная власть за 3 года в лице Плотника (экс-главарь террористической "ЛНР", - ред) общественным транспортом не пользовалась и на остановках не находилась, а когда тебя в дорогой машинке возят на быстрой скорости, сложно же заметить такое. Да и есть более важные дела, надо было о государстве думать", – язвят в комментариях.
Теги: Донбасс, Луганск, пенсионер, полиция, жилье, бомж, ЛНР
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