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Архив - Луганская область

Луганскую область спасли от взрывов

20.01.2018 10:16
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Луганскую область спасли от взрывов

За прошедшие сутки, 19 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,75 га местности на подконтрольной части Луганщины.

Работы проводились в Новоайдарском районе и в пгг. Станица Луганская. Обнаружено и изъято 28 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 минометные мины и 26 единиц других взрывоопасных предметов, сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, спасатели, мины, пиротехники
 
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