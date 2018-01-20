Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине уменшилось число взрывов

20.01.2018 12:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине уменшилось число взрывов

В Луганской области СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января), на Луганщине в отчетный период зафиксировано 13 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 75 взрывов.

Читайте также:

Обстрел в районе Станицы Луганской длился 10 минут



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх