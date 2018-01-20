Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Обстрел в районе Станицы Луганской длился 10 минут

20.01.2018 08:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обстрел в районе Станицы Луганской длился 10 минут

Станично-Луганская райгосадминистрация (подконтрольная часть Луганщины) обнародовала последнюю информацию о военных действиях на территории Станично-Луганского района.

"С 10:05 ч. до 10:15 ч. 19.01.2018 г. из стрелкового оружия проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе КПВВ "Станица Луганская". Информации о потерях и разрушениях не поступало", - сообщает РГА.

Напомним, что в районе Широкино вражеских диверсантов вчера накрыли огнем. 

Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.

Читайте также:
Штаб назвал 4 горячие точки зоны АТО



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, Станица Луганская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх