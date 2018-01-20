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Обстрел в районе Станицы Луганской длился 10 минут
20.01.2018 08:58
Станично-Луганская райгосадминистрация (подконтрольная часть Луганщины) обнародовала последнюю информацию о военных действиях на территории Станично-Луганского района.
"С 10:05 ч. до 10:15 ч. 19.01.2018 г. из стрелкового оружия проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе КПВВ "Станица Луганская". Информации о потерях и разрушениях не поступало", - сообщает РГА.
Напомним, что в районе Широкино вражеских диверсантов вчера накрыли огнем.
Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.
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Теги: Донбасс, обстрел, АТО, Станица Луганская
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