В ОРЛО подорожали говядина и горючее

20.01.2018 21:45

Во второй декаде января в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) незначительно подорожали говядина, мясо птицы, мороженая рыба.



Кроме того, повысились цены на подсолнечное масло, картофель, морковь, свеклу, лук, яблоки, капусту.



Также выросла цена на бензин А-95 – на 0,3%, А-92 – на 0,6% и дизельное топливо – на 1,6%.



А вот яйца, гречневая крупа и свинина подешевели, уверяют представители статистики в пророссийской группировке "ЛНР". По их данным, стоимость десятка яиц снизилась на 5,5%, гречневой крупы – на 1,7%, свинины – на 1,2%.



В отчетном периоде незначительно подешевели горох, сахар, рыбные консервы.



В то же время не изменилась цена хлеба, муки, отдельных порционных куриных частей, сала, риса, манной крупы, овсяных хлопьев, макаронных изделий, кухонной соли, вареной колбасы, сосисок и сарделек, молока, сметаны, сливочного масла, творога, сыра, чая и питьевой бутилированной воды.