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Архив - Луганская область

На Луганщине пиротехники нашли около 30 смертоносных предметов

21.01.2018 08:48
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На Луганщине пиротехники нашли около 30 смертоносных предметов

За прошедшие сутки, 20 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,75 га местности в Новоайдарском районе и в пгт. Станица Луганская.

Как передает сайт спасателей Луганщины, было обнаружено и изъято 28 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 7 арт. снарядов, 1 минометная мина и 20 единиц других взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, Луганская область, мина, снаряды, пиротехники
 
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