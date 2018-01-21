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Архив - Луганская область

"Серые зоны" Луганщины испытывают проблемы

21.01.2018 20:38
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"Серые зоны" Луганщины испытывают проблемы

Жители прифронтовых населенных пунктов подконтрольной Украине части Луганской области страдают от ряда проблем.

Координатор благотворительного фонда "Восток-SOS" Вячеслав Лихачев рассказал о том, что поселок Катериновка Первомайского района оказался фактически за линией разграничения. Дети, чтобы попасть в школу в Золотое, идут пешком 3-4 километра до КПВВ, где их забирает школьный автобус. Таким же образом добираются "до цивилизации" взрослые, чтобы получить пенсии и социальные выплаты.

"В Катериновке нет медобслуживания, сюда не приезжает ни скорая, ни полиция, ни ГосЧС. Люди сами отремонтировали линию электропередач, а за дровами ходят в заминированные лесопосадки. Государство фактически устранилось от решения их проблем. Здесь нет главы военно-гражданской администрации, то есть полное безвластие. Иногда жителям помогают гуманитарные организации, но им сложно добраться сюда", – сообщил представителям АКМЦ Вячеслав Лихачев.

Заместитель главы Луганской ОГА по социальным вопросам Ольга Лишик подтвердила существующую проблему транспортного сообщения с прифронтовыми поселками. Ее решают приобретением новых школьных автобусов – в прошлом году добавилось 20 новых машин. Она также добавила, что удалось наладить удовлетворительное снабжение прифронтовых поселков.

"Мы мониторим ситуацию вдоль всей линии соприкосновения. Жалоб на отсутствие товаров первой необходимости, или их качество, у жителей нет. В аптечных пунктах имеется достаточный ассортимент лекарственных препаратов. У нас с 2014 года остаются без газоснабжения три поселка в Попаснянском районе, но уже достраивается новый газопровод. Вода, хоть и с перебоями, но есть", – рассказала Ольга Лишик.



Теги: Донбасс, вода, Луганская область, транспорт, серая зона
 
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