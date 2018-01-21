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Архив - Луганская область

В Луганске без тепла остались сотни многоэтажек, пять школ и восемь детских садиков

21.01.2018 16:03
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В Луганске без тепла остались сотни многоэтажек, пять школ и восемь детских садиков

Сегодня, 21 января, около полудня, произошел порыв на теплотрассе диаметром 630 мм на квартале 60 лет образования СССР в Луганске (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория). Тысячи человек лишись тепла.

По данным "Теплокомунэнерго", ЧП затронуло 204 многоэтажных жилых дома, пять школ и восемь детских садов.

Лишь недавно появилось сообщение, что аварию удалось устранить. "Ремонтные работы окончены, вода заполняет систему, и сегодня вечером люди уже получат тепло в своих домах", - сообщили в диспетчерской предприятия.



Теги: Донбасс, Луганск, тепло, авария, ОРЛО
 
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