В Луганске без тепла остались сотни многоэтажек, пять школ и восемь детских садиков

21.01.2018 16:03

Сегодня, 21 января, около полудня, произошел порыв на теплотрассе диаметром 630 мм на квартале 60 лет образования СССР в Луганске (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория). Тысячи человек лишись тепла.



По данным "Теплокомунэнерго", ЧП затронуло 204 многоэтажных жилых дома, пять школ и восемь детских садов.



Лишь недавно появилось сообщение, что аварию удалось устранить. "Ремонтные работы окончены, вода заполняет систему, и сегодня вечером люди уже получат тепло в своих домах", - сообщили в диспетчерской предприятия.