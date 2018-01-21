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В ОРЛО дочь нашла тела мертвых родителей
21.01.2018 09:06
В п. Нижняя Тарасовка, что в г. Ровеньки (неподконтрольная часть Луганщины) были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни.
Тела в частном доме в переулке Огородный были выявлены дочерью погибших. Следов пожара не было. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.
Теги: Донбасс, смерть, Луганская область, тела, ОРЛО
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