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Разграбленная шахта на оккупированном Донбассе. ВИДЕО
В интернете появилось видео с разграбленной боевиками шахты в оккупированном Первомайске Луганской области. Его опубликовал блогер Денис Казанский в Twitter, передает apostrophe.ua.
"Житель Первомайска снял на видео разоренную "освободителями" местную шахту. Все разграблено, оборудование распилено и вывезено на металл. Печальная картина тотальной разрухи. Предупреждали, что будет Абхазия - так и получилось", - написал он.
Видео было снято местным жителем на шахте "Первомайская западная". На видео он говорит "что все уничтожено, все разграблено". Он добавил, что весь вред шахте был нанесен "своими же первомайскими людьми, которые все раздеребанили".
"Накормили запад??? вот теперь заживем...", "Наверняка опять укроДРГ на мусоровозах с минометами", "Вот, именно это и есть русский мир. А я знаю, я уже 32 года в рашке креплюсь", - пишут пользователи сети.
Теги: Донбасс, Первомайск, шахта, Луганская область, ЛНР, боевики, разруха, грабеж
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