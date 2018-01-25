В Луганской области прямо в здании суда застрелился боец Нацгвардии: стали известны новые детали

25.01.2018 13:04

В помещении Апелляционного суда Луганской области застрелился солдат Нацгвардии. Об этом сообщает телеканал "UA:Донбас", передает "Диалог.UA".

Согласно информации, инцидент произошел в четверг, 25 января. Как выяснилось, погибшим оказался солдат срочной службы 1995 года рождения, он в числе других сослуживцев осуществлял охрану админздания.

На текущий момент по данному факту комиссией апелляционного суда проводится служебная проверка.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. "В 06.20 утра нацгвардеец-срочник 1995 года рождения из конвоя обслуживающего Апелляционный суд Луганской области застрелился из табельного оружия.

Со слов дворника, солдат страдал от неуставных отношений со стороны непосредственного руководства", - прокомментировал инцидент адвокат Игорь Чудовский.