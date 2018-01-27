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Части ОРЛО сократят подачу воды
Предприятие "Лугансквода" из-за ремонта водовода сократит подачу воды потребителям восьми населенных пунктов ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).
"27 января с 08.00 и ориентировочно до 19.00 будет прекращена подача воды по водоводу диаметром 1200 мм в Славяносербском районе для проведения ремонтно-восстановительных работ, - говорится в сообщении "Луганскводы". - В связи с этим будет сокращена подача воды потребителям населенных пунктов Стаханов и Кировск на 20%, Красный Луч, Антрацит – 30%, Алчевск, Перевальск, Славяносербск – 40%, Брянка на 60%".
"Лугансквода" простит жителей указанных населенных пунктов обеспечить необходимый запас воды на время проведения ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства.
Отмечается, что водоснабжение потребителей в полном объеме будет восстановлено по окончании ремонтно-восстановительных работ и заполнении водовода, ориентировочно до 12.00 28 января.
Теги: Донбасс, вода, ремонт, ЛНР, ОРЛО
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