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Части ОРЛО сократят подачу воды

27.01.2018 07:15
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Части ОРЛО сократят подачу воды

Предприятие "Лугансквода" из-за ремонта водовода сократит подачу воды потребителям восьми населенных пунктов ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).

"27 января с 08.00 и ориентировочно до 19.00 будет прекращена подача воды по водоводу диаметром 1200 мм в Славяносербском районе для проведения ремонтно-восстановительных работ, - говорится в сообщении "Луганскводы". - В связи с этим будет сокращена подача воды потребителям населенных пунктов Стаханов и Кировск на 20%, Красный Луч, Антрацит – 30%, Алчевск, Перевальск, Славяносербск – 40%, Брянка на 60%".

"Лугансквода" простит жителей указанных населенных пунктов обеспечить необходимый запас воды на время проведения ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства.

Отмечается, что водоснабжение потребителей в полном объеме будет восстановлено по окончании ремонтно-восстановительных работ и заполнении водовода, ориентировочно до 12.00 28 января.



Теги: Донбасс, вода, ремонт, ЛНР, ОРЛО
 
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