МККК сообщил важные новости для Донбасса

27.01.2018 08:29

Международный Комитет Красного Креста (МККК) увеличила бюджет миссии, работающей в Донбассе. Об этом сообщил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиман, побывавший с инспекцией на мосту у Станицы Луганской, где действует единственный на Луганщине пункт пропуска через линию соприкосновения.



"Штат сотрудников расширятся не планируется, однако недавно у нас был утвержден бюджет, и мы можем сказать, что по сравнению с прошлым годом он был увеличен примерно на 10%", - отметил Эшлиман.



Он также выразил надежду на скорое начало ремонтных работ на мосту у Станицы Луганской.



"Мы обсудили вопросы, связанные мостом у Станицы Луганской и другие вопросы, в которых заинтересованы стороны, - уточнил он. - Я прибыл сегодня непосредственно на мост, увидел, что это опасно. В текущих погодных условиях это очень скользко, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем приступить к работам (по ремонту моста)".



Руководитель МККК в Украине отметил, что участники встречи также обсудили программу помощи, вопросы, связанные с поиском без вести пропавших и поддержки судебной медицинской экспертизы. Кроме того, обсудили вопросы, связанные с заключенными.