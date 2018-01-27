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Архив - Луганская область

На Луганщине участковый стал человеком года

27.01.2018 16:59
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На Луганщине участковый стал человеком года

В рамках вручения премии "Человек года 2017", основанной Луганской областной администрацией, в номинации "Правоохранитель года" награду получил участковый офицер полиции Артур Полупан.

Отмечается, что старший лейтенант полиции Артур Полупан (служит в отделе превенции Северодонецкого отдела полиции) во время выполнения своих служебных обязанностей, задерживая преступника, находившегося в розыске, получил тяжелое ранение.



Теги: Донбасс, полиция, награда, Луганская область
 
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