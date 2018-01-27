В Луганске замерзают многоэтажки

27.01.2018 13:16

В результате аварии на котельной "Восточная" без теплоснабжения временно остались 11 многоквартирных домов на востоке Луганска (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, временно неподконтрольная Украине территория).



"В результате гидроудара – мигания электроэнергии – котельная была отключена, и без тепла остались четыре дома в квартале Сазонова, четыре дома в квартале Норильского, две многоэтажки на улице Дзержинского и одна – на улице Ватутина", - рассказал директор городского коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" Игорь Мыцыков.



По его словам, на объекте уже работают специалисты. К вечеру теплоснабжение обещают восстановить.