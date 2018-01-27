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Архив - Луганская область

В Луганске засекретили "гуманитарную помощь" из РФ

27.01.2018 13:35
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В Луганске засекретили "гуманитарную помощь" из РФ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 26 января), наблюдателям не дали осмотреть, то привез в оккупированный Луганск очередной российский "гумконовой".

Миссия зафиксировала колонну грузовиков, на бортах которых были надписи на русском языке "Гуманитарная помощь от Российской Федерации". Наблюдатели видели 10 тентованных грузовиков, 3 машины обеспечения, 2 машины скорой помощи (все с российскими номерными знаками), а также 2 автомобиля с надписью "милиция" и еще 3 автомобиля (все с табличками "ЛНР"), которые следовали в западном направлении через подконтрольный "ЛНР" г. Сорокино (быв. Краснодон, 43 км к юго-востоку от Луганска).

Патруль Миссии предпринял попытку проследовать за автоколонной на территорию объекта, расположенного в Луганске на ул. Даргомыжского, 4а, но этому воспрепятствовали четыре члена "ЛНР" (двое из которых были вооружены). Они закрыли ворота до того, как автомобили СММ смогли проехать на территорию объекта. Один из членов "ЛНР" сказал наблюдателям, что для доступа на объект им необходимо получить соответствующее разрешение от других членов "ЛНР".



Теги: Донбасс, ЛНР, гуманитарный конвой, СММ ОБСЕ, ОРЛО
 
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