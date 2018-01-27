В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"

27.01.2018 18:30

В ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) собираются снять пропагандистский фильм "Ополченочка".



Как сообщает Диалог.UA, новость об этом буквально "взорвала" соцсети. Сообщине о кастинге, где будут подбирать претендентов на главные и эпизодические роли, появилось даже на официальном портале "республики". Авторы сообщали, что в главную роль в картине исполнит вдова погибшего под Луганском "казачьего атамана" Павла Дремова (был подорван то ли соратниками, то ли российскими спецслужбами аккурат в день бракосочетания) – Татьяна.



В основу сценария легла "история женского танкового экипажа, который принимал участие в боевых действиях", сообщают оккупанты Луганщины. По их словам, "фильм наполнен историями людей, прошедших героический боевой путь, где каждый из нас сможет увидеть что-то свое, родное и до боли знакомое". А еще он якобы "наполнен музыкой и неугасаемым патриотическим оптимизмом, который продолжает спасать наш народ в это сложное и тревожное время".



За воплощение сценария в жизнь якобы взялся известный московский режиссер, имя которого не уточняют.



Пользователи соцсетей не стесняются в выражениях, комментируя новость про "Ополченочку". И над названием издеваются (в далеких от цензурности выражениях), и над "сюжетом", и над самой идеей.