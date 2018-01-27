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Архив - Луганская область

В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"

27.01.2018 18:30
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В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"

В ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) собираются снять пропагандистский фильм "Ополченочка".

Как сообщает Диалог.UA, новость об этом буквально "взорвала" соцсети. Сообщине о кастинге, где будут подбирать претендентов на главные и эпизодические роли, появилось даже на официальном портале "республики". Авторы сообщали, что в главную роль в картине исполнит вдова погибшего под Луганском "казачьего атамана" Павла Дремова (был подорван то ли соратниками, то ли российскими спецслужбами аккурат в день бракосочетания) – Татьяна.

В основу сценария легла "история женского танкового экипажа, который принимал участие в боевых действиях", сообщают оккупанты Луганщины. По их словам, "фильм наполнен историями людей, прошедших героический боевой путь, где каждый из нас сможет увидеть что-то свое, родное и до боли знакомое". А еще он якобы "наполнен музыкой и неугасаемым патриотическим оптимизмом, который продолжает спасать наш народ в это сложное и тревожное время".

За воплощение сценария в жизнь якобы взялся известный московский режиссер, имя которого не уточняют.

Пользователи соцсетей не стесняются в выражениях, комментируя новость про "Ополченочку". И над названием издеваются (в далеких от цензурности выражениях), и над "сюжетом", и над самой идеей.



Теги: Донбасс, кино, ЛНР, оккупанты, ОРЛО
 
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