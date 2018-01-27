- Аваков: После освобождения Донбасса и Крыма начнется тяжелейшая работа22:00
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"18:30
- Представитель Украины на минских переговорах: "Миротворцы - это идея, за которую ухватился Запад"17:52
- Две жуткие недели: в СММ ОБСЕ назвали страшные места Донбасса и число жертв среди гражданских17:29
- На Луганщине участковый стал человеком года16:59
- В ОРДЛО замечена бронетехника16:21
В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"
В ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) собираются снять пропагандистский фильм "Ополченочка".
Как сообщает Диалог.UA, новость об этом буквально "взорвала" соцсети. Сообщине о кастинге, где будут подбирать претендентов на главные и эпизодические роли, появилось даже на официальном портале "республики". Авторы сообщали, что в главную роль в картине исполнит вдова погибшего под Луганском "казачьего атамана" Павла Дремова (был подорван то ли соратниками, то ли российскими спецслужбами аккурат в день бракосочетания) – Татьяна.
В основу сценария легла "история женского танкового экипажа, который принимал участие в боевых действиях", сообщают оккупанты Луганщины. По их словам, "фильм наполнен историями людей, прошедших героический боевой путь, где каждый из нас сможет увидеть что-то свое, родное и до боли знакомое". А еще он якобы "наполнен музыкой и неугасаемым патриотическим оптимизмом, который продолжает спасать наш народ в это сложное и тревожное время".
За воплощение сценария в жизнь якобы взялся известный московский режиссер, имя которого не уточняют.
Пользователи соцсетей не стесняются в выражениях, комментируя новость про "Ополченочку". И над названием издеваются (в далеких от цензурности выражениях), и над "сюжетом", и над самой идеей.
Теги: Донбасс, кино, ЛНР, оккупанты, ОРЛО
- Аваков: После освобождения Донбасса и Крыма начнется тяжелейшая работа22:00
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"21:20
- Подписан важный для Донбасса меморандум21:00
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- Аваков: После освобождения Донбасса и Крыма начнется тяжелейшая работа22:00
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"21:20
- Подписан важный для Донбасса меморандум21:00
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- В Донецке нашли "окно в Украину"