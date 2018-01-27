В ОРЛО отменили встречу наблюдателей ОБСЕ с персоналом детдома

27.01.2018 08:03

В Сорокино (бывший Краснодон, что на неподконтрольной правительству Украины части Луганщины) представители СММ ОБСЕ столкнулись с запретом.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 26 января), местные "власти" отменили запланированную встречу наблюдателей с персоналом детского дома. Некое "контактное лицо" сообщило СММ, что для посещения детского дома необходимо получить письменное "разрешение" от членов "ЛНР" в Луганске.