- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
Луганщина: автобусы, грузовики и пешеходы массово пересекают границу Украины, где нет украинских пограничников
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), наблюдатели посетили на оккупированной части Луганской области три приграничных района, которые не контролируются украинским правительством.
В течение примерно часа наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи пос. Должанское (84 км к юго-востоку от Луганска) члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 11 автомобилей (5 с украинскими номерными знаками и 6 — с российскими), 1 автобус с примерно 30 пассажирами на борту (с украинскими номерными знаками), еще 1 автобус с примерно 20 пассажирами на борту (с украинскими номерными знаками), 3 тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками) и 1 грузовик с краном (с украинскими номерными знаками), а также вышли 5 человек (4 мужчин и 1 женщина, все в возрасте 25–50 лет). По наблюдениям СММ, в Украину въехали 15 автомобилей (6 с украинскими номерными знаками и 9 — с российскими), 1 автобус с примерно 30 пассажирами на борту (с украинскими номерными знаками) и 2 тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками), а также вошли 5 человек (3 мужчин и 2 женщины, все в возрасте 30–55 лет).
Пребывая в пункте пропуска возле пгт Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 45 минут, наблюдатели видели, что из Украины выехали 14 автомобилей (8 с украинскими номерными знаками и 6 — с российскими) и 1 автобус с примерно 50 пассажирами на борту (с украинскими номерными знаками), а также вышли 27 человек (12 мужчин в возрасте 20–30 лет и 15 женщин в возрасте 25–50 лет). Наблюдатели также отметили, что в Украину въехали 15 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками и 8 — с российскими) и 2 тентованных грузовика (оба с белорусскими номерами), а также вошли 15 человек (7 женщин в возрасте 20–40 лет и 8 мужчин в возрасте 40–50 лет).
В течение примерно 30 минут наблюдения в пункте пропуска возле пгт Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) команда Миссии видела, что из Украины вышли 11 человек (все женщины в возрасте 35–50 лет), а в Украину вошли 9 человек (7 женщин в возрасте 25–50 лет и 2 мужчин в возрасте 40–50 лет).
Теги: Донбасс, граница, Луганская область, СММ ОБСЕ
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания