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Луганским медикам запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ
28.01.2018 13:06
Медработники больницы в подконтрольном боевикам "ЛНР" Луганске отказались общаться с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"Медработники больницы в подконтрольном "ЛНР" Луганске сообщили команде Миссии, что для назначения встречи с ними наблюдателям необходимо получить "разрешение" от одного из руководителей "ЛНР", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, который был опубликован вечером 27 января.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, медики, СММ ОБСЕ
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- Луганским медикам запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ13:06
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