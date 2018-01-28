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Недавний узник "ЛНР" рассказал про плен и освобождение
Освобожденный из плена оккупантов Луганщины ультрас ФК "Заря" Владислав Овчаренко рассказал о том, что ему пришлось пережить в застенках "ЛНР", а также - как для него проходил процесс обмена заложниками 27 декабря.
Напомним, что в октябре 2016 года ультрас "Зари" - 21-летнего Владислава Овчаренко и 20-летнего Артема Ахмерова вместе с еще двумя молодыми людьми задержали в оккупированном боевиками "ЛНР" Луганске за то, что они жгли флаги "республики" и фотографировались с символикой цветов украинского флага. Позже Овчаренко приговорили к 17 годам, а Ахмерова – к 13 годам колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины".
В интервью телеканалу "112 Украина" Владислав признался, что самым сложным в плену было, когда в т.н. "министерство госбезопасности" привозили его родителей и девушку.
"Физически можно вытерпеть все. Абсолютно. Но психологически можно сломаться, - отметил Овчаренко. - В первый раз 6 апреля (2017 года) их пустили ко мне. Пустили просто посмотреть на меня, там "привет"-"привет" сказать - и все. Потом было свидание 13 ноября. Мы уже нормально поговорили, я узнал о том, что готовится обмен, есть в списках, плюс марши проводятся в Украине за нас с Артемом. То есть начал понимать, что происходит хоть что-то, связанное с нами".
"Я до последнего момента думал, что он (процесс обмена заложниками, - ред.) сорвется, - признается Овчаренко. - Потому что нас привезли уже в 11:00 на ноль, и с 11:00 до 14:00 мы просто стояли в ожидании чуда. Нам никто ничего не говорит, ничего не происходит. Была информация, что в 12:00 обмен сам должен произойти, а уже 14:00; мы понимаем, что что-то не так. Настроения были плохие".
По словам парня, момент возвращения на подконтрольную Украине территорию он запомнит на всю жизнь.
"Потом, слава богу, нас везут на ноль. Проезжаем блокпост наш, украинский, вижу флаг наш, украинский, и понимаю: наверно, я сплю, этого не может быть, все, как в сказке.
Проезжаем второй блокпост. Думаю: все, походу, дома. И когда уже останавливаемся на Майорске, в логистическом центре; говорят: ну все, ребят, давайте, выходим. Когда я уже вижу - вокруг наши ребята, наши военные, наши шевроны украинские, украинский флаг висит... Это момент такой... на всю жизнь, наверное, запомню", - признался Владислав Овчаренко.
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
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Теги: Донбасс, плен, ЛНР, оккупанты, ОРЛО
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