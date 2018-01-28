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Озвучены последние данные о разминировании Луганщины
28.01.2018 11:38
За прошедшие сутки, 27 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,75 га местности на подконтрольной части Луганской области.
В пгт Станица Луганская, Станично-Луганском и Новоайдарском районах пиротехниками вчера обнаружено и изъято 30 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 3 минометные мины и 27 единиц других взрывоопасных предметов. Об этом сообщает сайт спасателей Луганщины.
Теги: Донбасс, Луганская область, разминирование, пиротехники
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