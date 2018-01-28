Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

СММ ОБСЕ сообщила, что на Луганщине стало меньше взрывов

28.01.2018 07:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СММ ОБСЕ сообщила, что на Луганщине стало меньше взрывов

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Луганщние - по сравнению с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, 24 взрыва по сравнению со 100 соответственно).

Так, днем 26 января, пребывая на северной окраине подконтрольного правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 2 взрыва неопределенного происхождения в 3 км к юго-востоку.

Патрулируя в 1,5 км к югу от подконтрольного правительству с. Муратово (51 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 21 взрыв неопределенного происхождения в 15–20 км к северо-востоку (по оценке, учения с боевой стрельбой).



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх