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У Станицы Луганской – взрыв и стрельба
28.01.2018 15:35
В районе населенного пункта Станица Луганская, где никак не могут произвести развод сил и средств (хоть об этом давно договорились в Минске), опять было неспокойно.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), ночью 26 января, осуществляя наблюдение на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, команда СММ слышала очередь из крупнокалиберного пулемета в 8 км к юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).
Во второй половине дня 26 января с той же позиции наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения в 5 км к юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения).
Теги: Донбасс, взрыв, Станица Луганская, СММ ОБСЕ
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