- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш считает, что на Луганщние нужно открыть контрольный пункт въезда-выезда "Золотое".
Чтобы разгрузить поток транспорта и людей через КПВВ "Майорск" на Донетчине, необходимо открыть автотранспортный КПВВ в Золотом на Луганщине. А еще - отремонтировать пешеходный мост в Станице Луганской, по которому люди пересекают линию разграничения. Об этом заявил во время визита на Донбасс руководитель МинВОТ.
По словам Вадима Черныша, оба вопроса можно решить только путем переговоров в ходе минского процесса.
О необходимости открыть КПВВ "Золотое" на Луганщине (на данный момент в Луганской области действует лишь пешеходный КПВВ "Станица Луганская") говорят уже давно, однако дело так и не сдвинулось с места. Украинскую сторону поддерживают СММ ОБСЕ и Красный Крест, но оккупанты не дают "добро".
Читайте также:
Министр назвал главные компоненты "донбасского закона"
Квартиры для переселенцев и важные документы: всё о визите министра в Покровск
Теги: Донбасс, министр, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ, Золотое
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка
- На КПВВ "Станиця Луганська" наведуть порядок
- Они не успели пройти КПВВ: появилось видео из Станицы Луганской
- На одном из КПВВ у линии разграничения задержан подозреваемый в преступлениях
- Отличные новости из зоны АТО: завтра открывается закрытый КПВВ
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания