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Архив - Луганская область

Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО

28.01.2018 19:00
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Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш считает, что на Луганщние нужно открыть контрольный пункт въезда-выезда "Золотое".

Чтобы разгрузить поток транспорта и людей через КПВВ "Майорск" на Донетчине, необходимо открыть автотранспортный КПВВ в Золотом на Луганщине. А еще - отремонтировать пешеходный мост в Станице Луганской, по которому люди пересекают линию разграничения. Об этом заявил во время визита на Донбасс руководитель МинВОТ.

По словам Вадима Черныша, оба вопроса можно решить только путем переговоров в ходе минского процесса.

О необходимости открыть КПВВ "Золотое" на Луганщине (на данный момент в Луганской области действует лишь пешеходный КПВВ "Станица Луганская") говорят уже давно, однако дело так и не сдвинулось с места. Украинскую сторону поддерживают СММ ОБСЕ и Красный Крест, но оккупанты не дают "добро".

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Теги: Донбасс, министр, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ, Золотое
 
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