- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"22:25
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
В Ровеньках (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) запугивают местных жителей, которые не платят за отопление.
Как заявил начальник "Ровенькитеплокоммунэнерго" Владимир Попиль, жители города задолжали за отопление 22 млн. руб.
"Если кто-то думает, что в будущем долги спишут, то они глубоко заблуждаются, - заявил "чиновник", пригрозив, что скоро гражданские суды начнут рассматривать иски о взыскании долгов, которые подало предприятие. - Судами и судебными приставами может быть арестовано имущество, конфисковано, продано. Так же вправе судебные приставы ограничить выезд за пределы республики".
При этом Попиль отмечает, что долги можно реструктуризировать на срок до 3-х лет.
В соцсетях местные жители отмечают, что Попиль называется несуразные цифры долга. И предполагают, что местные чиновники разворовали бюджет и теперь пытаются навесить свои грехи на весь город.
Теги: Донбасс, Ровеньки, ЛНР, долги, ОРЛО
- «Зверства киевской хунты»: В «ЛНР» придумывают чудовищные объяснения прекращения подачи воды Украиной
- В "ДНР" угрожают не выпускать за свои пределы людей, имеющих долги за коммуналку
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег
- В оккупированном городе Ровеньки обнаружили 18 трупов со следами пыток
- Будни "ЛНР": как Борода обидел любительницу "ополченцев"
- «ДНР» и «ЛНР» планируют воссоединиться
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"22:25
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"22:25
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- В ОРДО сделали ряд заявлений по мобильной связи