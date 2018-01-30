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В «ЛНР» нашли базу автомобилей, угнанных в начале войны
В Луганске «полиция ЛНР» обнаружила несколько стоянок автомобилей, угнанных в 2014-2015 годах. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР», передает dnews.dn.ua.
Одна из таких баз находилась на территории СТО «Мустанг», где автомобили прятали под видом проведения ремонтно-технических работ. Из находящихся здесь машин на 4 автотранспортных средства в «полиции ЛНР» есть заявления об угоне, и они находятся в розыске.
Сейчас изъятые автомобили помещены на штраф-площадку «ГИБДД». В «полиции» уверяют, что после проведения необходимых процедур, они будут возвращены законным владельцам.
Также были выявлены и другие места хранения угнанных автомобилей. «Был обнаружен еще один угнанный автомобиль Volkswagen Polo. Это "эхо" 2014-го года. Но в этом случае установлены лица, совершившие данное правонарушение, которые будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 185 УК ЛНР», – сообщил представитель «МВД ЛНР» Александр Хвостов.
Volkswagen Polo был угнан в 2014 году и женщина уже не надеялась на его возврат. В отличие от иных авто, которые находились на площадке под открытым небом, Volkswagen стоял в гараже, поэтому сохранился практически в первоначальном состоянии.
Теги: Донбасс, полиция, МВД, уголовная ответственность, автомобиль, ЛНР, угоны
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