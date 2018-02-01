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“Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке
На днях украинские войска освободили от российских оккупационных войск Новоалександровку, что на Луганщине. Однако долгожданный мир в село пока не пришел. Об этом сообщил известный украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, передает “Диалог.UA”.
Стоит отметить, что до недавнего времени Новоалександровка находилась между позиций сил АТО и террористов “ЛНР”, регулярно попадая под перекрестные обстрелы. Украинским воинам удалось улучшить свои позиции, оттеснив врага от села на несколько километров. К сожалению, гибридные войска не оставляют попыток отвоевать обратно освобожденный кусок территории. Они беспрерывно поливают и позиции сил АТО и саму Новоалександровку огнем всех имеющихся у них орудий. “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять. Враг еще не смирился с нашим продвижением. Снайперы. Жители в основном сидят по домам”, - рассказал журналист, побывавший в прифронтовом селе. Он отметил, что живется в селе очень трудно, местные выживают как могут. “Один дедушка искренне рассказывает, что получает пенсию как гражданин “ЛНР”, в рублях. Говорит, на 8 блоков папирос хватает. На вопрос, чем занимается, ответы: пьет самогон и дружит с нашими военными”, - поделился Цаплиенко. Он также уточнил, что воины АТО в данном районе не намерены останавливаться на достигнутом - хотят оттеснить врага от еще одной “высотки”.
Теги: Донбасс, Луганская область, освобождение, снайпер
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