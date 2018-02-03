Боевики ОРЛО получили приказ сбивать беспилотники СММ ОБСЕ

03.02.2018 17:54

Оккупанты Луганщины, скрывая перегруппировку и ротацию своих "войск", будут уничтожать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



"В связи с проведением мероприятий по перегруппировке и ротации ряда частей и подразделений "2-го АК ЛНР" на участке от Сокольников до Христово, их командование получило строгие указания "воспрепятствовать" вскрытию перемещения данных частей, в том числе наблюдателями СММ ОБСЕ при помощи БПЛА и патрулирования или наблюдения. По любым БПЛА предписано открывать огонь", - сообщает группа "Информационное Сопротивление".