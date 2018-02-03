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Цаплиенко о Екатериновке: Год назад в местном магазине можно было спокойно встретиться с боевиками
Журналист Андрей Цаплиенко уверяет, что Екатериновку (Попаснянский район Луганщины) всё-таки освободили.
"Я очень счастлив. Екатериновка наша. Пятое село за два месяца украинские военные вернули Украине, - пишет Андрей на своей странице в Фейсбуке. - Я был здесь почти год назад. Тогда это была опасная серая зона, и в местном магазине можно было спокойно встретиться с боевиками. Несмотря на это, на одном из домов гордо и трогательно висел украинский флаг. Люди говорили на украинском и просили вернуть их на родину. И вот этот день настал. Наших военных встречали очень тепло. Екатериновка дома. Ради таких сел, поверьте мне, надо освобождать Донбасс. Впереди оккупированный Первомайск".
Отметим, что ранее пресс-центре штаба АТО заявили, что Екатериновка "уже длительное время подконтрольна Украине".
Теги: Донбасс, Луганская область, Екатериновка, АТО, ВСУ, серая зона
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