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Архив - Луганская область

Чья Екатериновка? Официальное разъяснение от штаба АТО

03.02.2018 08:36
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Чья Екатериновка? Официальное разъяснение от штаба АТО

Появилось заявление пресс-центра штаба АТО по поводу населенного пункта Екатериновка (Попаснянский район Луганщины).

"Сообщаем, что населенный пункт Екатериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтрольный Украине. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возврату к мирной жизни", - отмечается в сообщении пресс-центра.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что Екатериновка (Катериновка) только-только перешла под контроль ВСУ. В то же время, об освобождении этого населенного пункта сообщали еще в 2015-м.



Теги: Донбасс, Луганская область, Екатериновка, АТО, ВСУ
 
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