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Луганщину трясло от взрывов
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 февраля), в Луганской области резко выросло количество нарушений режима прекращения огня.
Миссия, в частности, зафиксировала свыше 140 взрывов, тогда как в предыдущий отчетный период их было всего 3.
Так, в первой половине дня 1 февраля, пребывая в подконтрольном боевикам "ЛНР" г. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 59 взрывов неопределенного происхождения и 10 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 10–15 км к западу.
В тот же день, патрулируя на южной окраине подконтрольного "ЛНР" с. Березовское (53 км к северо-западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 19 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) — все в 4–6 км к юго-востоку и юго-юго-западу.
Теги: Донбасс, стрельба, Луганская область, взрывы
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