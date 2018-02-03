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Архив - Луганская область

В "ЛНР" запретили людям общаться с наблюдателями ОБСЕ

03.02.2018 11:38
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В "ЛНР" запретили людям общаться с наблюдателями ОБСЕ

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) люди боятся говорить с ними.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 2 февраля), директор образовательного учреждения в неподконтрольном правительству районе Луганской области отказался разговаривать с наблюдателями без разрешения от одного из руководителей пророссийской группировки "ЛНР".



Теги: Донбасс, ЛНР, оккупанты, СММ ОБСЕ, ОРЛО
 
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