В "ЛНР" запретили людям общаться с наблюдателями ОБСЕ

03.02.2018 11:38

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) люди боятся говорить с ними.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 2 февраля), директор образовательного учреждения в неподконтрольном правительству районе Луганской области отказался разговаривать с наблюдателями без разрешения от одного из руководителей пророссийской группировки "ЛНР".