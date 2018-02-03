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Архив - Луганская область

В Луганске идет кастинг на "Ополченочку"

03.02.2018 12:45
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В Луганске идет кастинг на "Ополченочку"

В неподконтрольном украинскому правительству Луганске продолжается работа над полнометражным художественным фильмом "Ополченочка". Несмотря на язвительные комментарии в соцсетях, создатели уверены, что создадут "шедевр".

Автор идеи и генеральный продюсер проекта, "офицер" т.н. "народной милиции", руководитель ансамбля "Новороссия" Роман Разум сообщил, то кинокомпания "Лугафильм" Луганского продюсерского центра "Родина" в ходе первого дня кастинга претендентов на роли в первом в "ЛНР" полнометражном художественном фильме "Ополченочка" нашла около 10 претендентов на второстепенные и эпизодические роли. На кастинг же якобы пришли 70 человек. При этом отмечается, что весь отснятый в ходе кастинга фото- и видеоматериал направляется в Москву…

"Мы в целом готовимся к очень дерзкому проекту, набрались сил, провели очень большую работу… Фильм будет о войне, фильм о женском танковом экипаже, - заявил Разум. - У нас история трех девушек, которые попали в танк. Одна героиня у нас уже есть – это Татьяна Дремова, вдова нашего боевого легендарного атамана (Павел Дремов был подорван то ли соратниками, то ли российскими спецслужбами аккурат в день бракосочетания - прим. ред.) . Мы ищем еще две героини на главные роли, 13 второстепенных исполнителей и около 20 ролей эпизодических, а также людей для массовки".

Розум уверяет, что кастинг будут делать "даже в ДНР".



Теги: Донбасс, Луганск, кино, кастинг, ЛНР
 
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