Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине обесточены тысячи домов

04.02.2018 11:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине обесточены тысячи домов

В ночь на 4 февраля непогода вызвала массовые обесточивания в северной части Луганской области. Так, по оперативной информации, по состоянию на утро обесточены полностью два населенных пункта и частично - еще два.

Как сообщает "Луганское энергетическое объединение", обесточены 70 трансформаторных подстанций. Без света оказались 3943 потребители - в основном, на территории обслуживания Сватовского РЭС.

Несколько аварийных отключений произошло в самом Сватово, а также - в поселках Дачном и Сосновом. Кроме того, полностью обесточена Зориковка на территории обслуживания Беловодского РЭС. Это - 35 абонентов.

Восстановление электроснабжения осложняется хозяйственной кризисом в ЛЭО - из-за безденежья в течение всего года энергетики не имеют топлива для выезда ремонтных бригад, не имеют материалов для ликвидации повреждений, отрицательно влияет на ситуацию трехдневка на предприятии и отток квалифицированных специалистов.

"Отметим, что массовые обесточивания при малейшем ухудшении погоды демонстрируют уязвимость Луганщины перед энергетическими угрозами, усиливается неготовностью к зиме сетей Луганского энергетического объединения. Во время морозов или метелей обесточивание даже на несколько часов приведет к страшным последствиям", - предупреждают в ЛЭО.



Теги: Донбасс, свет, Луганская область, электроэнергия, ЛЭО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх