На Луганщине обесточены тысячи домов

04.02.2018 11:52

В ночь на 4 февраля непогода вызвала массовые обесточивания в северной части Луганской области. Так, по оперативной информации, по состоянию на утро обесточены полностью два населенных пункта и частично - еще два.



Как сообщает "Луганское энергетическое объединение", обесточены 70 трансформаторных подстанций. Без света оказались 3943 потребители - в основном, на территории обслуживания Сватовского РЭС.



Несколько аварийных отключений произошло в самом Сватово, а также - в поселках Дачном и Сосновом. Кроме того, полностью обесточена Зориковка на территории обслуживания Беловодского РЭС. Это - 35 абонентов.



Восстановление электроснабжения осложняется хозяйственной кризисом в ЛЭО - из-за безденежья в течение всего года энергетики не имеют топлива для выезда ремонтных бригад, не имеют материалов для ликвидации повреждений, отрицательно влияет на ситуацию трехдневка на предприятии и отток квалифицированных специалистов.



"Отметим, что массовые обесточивания при малейшем ухудшении погоды демонстрируют уязвимость Луганщины перед энергетическими угрозами, усиливается неготовностью к зиме сетей Луганского энергетического объединения. Во время морозов или метелей обесточивание даже на несколько часов приведет к страшным последствиям", - предупреждают в ЛЭО.