В ОРЛО отравились дети

04.02.2018 06:38

В г. Свердловске (после декоммунизации – Должанск), что на неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины, в результате отравления угарным газом пострадало двое детей.



ЧП произошло в доме по ул. Центральная, 49. Как сообщают местные "спасатели", девочки 2002 и 2007 гг.р. в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Причина отравления - неисправность печного отопления.