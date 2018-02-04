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В Северодонецке прогремел взрыв
04.02.2018 18:43
Сегодня, 4 февраля, в Северодонецке (подконтрольная часть Луганщины – город, где сейчас сосредоточена областная власть) раздался взрыв.
Как сообщает "Восточный фарватер", рвануло примерно в половине третьего дня во дворе, находящемся возле перекрестка проспекта Гвардейский и улицы Курчатова.
Взорвался джип. По предварительной информации, причиной ЧП стало самовозгорание автомобиля.
Теги: Донбасс, Северодонецк, взрыв, Луганская область
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