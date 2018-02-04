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Архив - Луганская область

Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка

04.02.2018 21:02
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Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины сообщило график работы мобильного подразделения Ощадбанка на будущей неделе вблизи линии соприкосновения в Луганской области.

Как отмечает МинВОТ, в период с 5 по 9 февраля мобильное подразделение Ощадбанка будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения на Луганщине таким образом:

Напомним, что с ноября 2015-го на подконтрольной части Донбасса работают мобильные банковские подразделения Ощадбанка для предоставления банковского обслуживания жителям населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточных счетов с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Луганская область, Ощадбанк, график, линия разграничения
 
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