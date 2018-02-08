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Архив - Луганская область

Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО

08.02.2018 18:13
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Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО

Боевики обнародовали видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта, передает УНИАН.
Судя по видеоролику, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов. На видео также показано, что частично сохранилось подсобное здание. Международный аэропорт «Луганск » разрушен боевиками в ходе военных действий 2014 года. Аэропорт расположен к югу от города, на расстоянии от центра города около 20 километров. До начала городской черты (поселок Видное) около 9 километров.
Напомним, в 2014 году Луганский аэропорт был обстрелян ракетами «Точка» с территории РФ.



Теги: Донбасс, Луганск, аэропорт, разрушения
 
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